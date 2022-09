Si usa in chiesa per bruciare l incenso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa in chiesa per bruciare l incenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURIBOLO

Significato/Curiosita : Si usa in chiesa per bruciare l incenso

Accanto al feretro e dietro al clero si ponevano i fanciulli con i piatti i quali continuavano a bruciare incenso fino al cimitero. colà, poi veniva distribuita...

Egizia. il nome turibolo deriva dal latino thuribulum, la cui radice thur significa incenso. l'uso del turibolo è molto semplice. nel turibolo viene acceso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con chiesa; bruciare; incenso; Un vano laterale della chiesa ; Il responsabile della chiesa ; Il transetto della chiesa ; Un mobile della chiesa ; Ha in repertorio il brano bruciare per te; Che è atto a bruciare ; Dare alle fiamme, bruciare ; Piccoli arbusti da bruciare ; Portarono oro, incenso e mirra; Donarono oro, incenso e mirra; Gesù la ricevette con incenso e oro; Contiene l incenso in chiesa; Cerca nelle Definizioni