Una ragazza in kimono - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GEISHA

Significato/Curiosita : Una ragazza in kimono

Cercando la serie televisiva del 1992, vedi il ragazzo dal kimono d'oro (serie televisiva). il ragazzo dal kimono d'oro è un film del 1987 co-sceneggiato, prodotto...

geisha, che presero rapidamente piede, contrapponendo alle rudi figure degli uomini la grazia della figura e dei movimenti femminili. le donne geisha... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

