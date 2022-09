Tessuto leggero detto anche velocrespo fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto leggero detto anche velocrespo fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIFFON

Significato/Curiosita : Tessuto leggero detto anche velocrespo fra

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo dolce, vedi chiffon cake. lo chiffon (termine francese, pronuncia /if~/), in italiano velocrespo o velo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con tessuto; leggero; detto; anche; velocrespo; tessuto tipico per bandiere; Pezzo di tessuto svenduto; tessuto con righe verticali; L insieme di fili di un tessuto ; Metallo leggero e resistente nei telai delle bici; Un liquido più leggero dell acqua; Frivolo, leggero ; Fatuo e leggero ; Ne fu dato uno a Benedetto XVI il 25 dicembre 2009; Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970; Fu detto il re del caldo; Un addetto alla stampa delle immagini; Servizio igienico anche per animali domestici; Si dice anche soft drink; Il porto con le bianche scogliere; C è anche quella d urto; Cerca nelle Definizioni