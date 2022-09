Lo sono i lombardi ma non i siciliani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i lombardi ma non i siciliani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTINENTALI

Significato/Curiosita : Lo sono i lombardi ma non i siciliani

Disambiguazione – se stai cercando il quadro di hayez, vedi i vespri siciliani (hayez). i vespri siciliani (titolo originale: les vêpres siciliennes) è un grand...

sono aperte alle "squadre continentali professionistiche" (uci proteam) ed alle "squadre continentali" (uci continental team), tuttavia è possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con sono; lombardi; siciliani; I più comuni sono le patate; Possono guidare un auto; Possono diventare purè; sono uguali nell aspetto; Vino prodotto in Emilia e lombardi a; Provincia della lombardi a; Provincia e lago lombardi ; Lago della lombardi a; I monti siciliani culminanti nell Altesina; La abitavano anticamente i siciliani ; Quelli siciliani scoppiarono a Palermo; I moti siciliani contro gli Angioini; Cerca nelle Definizioni