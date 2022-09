Separare i granelli dei cereali dalla spiga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separare i granelli dei cereali dalla spiga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TREBBIARE

Campo, un autentico procedimento di selezione genetica, e di separare, sull'aia, col vaglio, i semi più corposi e pesanti, la condizione della semente di...

Mietibatte) è una macchina agricola in grado di mietere ed allo stesso tempo trebbiare vari tipi di colture principalmente cereali e leguminose secche. l'invenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

