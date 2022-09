Schiera di soldati romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schiera di soldati romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COORTE

Significato/Curiosita : Schiera di soldati romani

Trasimeno (217 a.c.), i romani decisero di affrontare annibale a canne, con circa 86 000 tra soldati romani e truppe alleate. i romani ammassarono la loro...

Significati, vedi coorte (disambigua). la coorte era un'unità militare antica dell'esercito romano, composta da 600 soldati. dieci coorti costituivano la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con schiera; soldati; romani; Politicamente schiera to dalla nostra parte; schiera ta nuovamente; Gruppo di soldati o schiera di persone riunite; Ce l ha in attacco la squadra schiera ta col 4-3-3; Edifici per soldati ; I soldati degli aeroporti; Dà la sveglia ai soldati ; soldati ... per scherzo; L agnello al forno dei romani ; Parigi ai tempi dei romani ; MM in numeri romani ; La cifra che i romani esprimevano con CC; Cerca nelle Definizioni