Riso cinese con uova, piselli e prosciutto cotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riso cinese con uova, piselli e prosciutto cotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANTONESE

Significato/Curiosita : Riso cinese con uova, piselli e prosciutto cotto

Il riso fritto è un piatto a base di riso che viene prima cotto al vapore o bollito e quindi fritto al salto con altri ingredienti che variano a seconda...

Cinesi nel sud-est asiatico e da molti cinesi di origine cantonese sparsi nel mondo. il cantonese standard è la lingua ufficiale di hong kong e macao. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con riso; cinese; uova; piselli; prosciutto; cotto; Determinato, riso luto; Gesù riso rto vi apparve a due discepoli; Si usa per girare il riso tto; Un sorriso ... di John; Fagiolo cinese ; Nella filosofia cinese è complementare allo Yang; Una storica dinastia cinese ; Uno Tse poeta cinese ; Non si può fare senza rompere le uova ; Modificare i dettagli di una nuova legge; La festa con le uova ; Compiono nuova mente i medesimi errori; Primo piatto della cucina veneta con i piselli ; Uccelli corvidi piselli da neve; I piselli più piccoli, in scatola o surgelati; Sgranare i piselli ; Famoso prosciutto crudo spagnolo; Lo è un prosciutto ; L ottimo prosciutto friulano; Un taglio scelto di prosciutto crudo; Insieme a cotto in un noto programma di cucina; Biscotto aromatico; Programma TV di Benedetta Parodi: cotto e __; Se cotto diventa pane o pizza; Cerca nelle Definizioni