Raggiro che consente di ottenere un vantaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raggiro che consente di ottenere un vantaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRUFFA

Significato/Curiosita : Raggiro che consente di ottenere un vantaggio

Del raggiro. dal punto di vista strutturale si distingue: da un lato il cosiddetto dolo vizio del consenso in senso stretto, ovverosia quel raggiro tale...

Disambiguazione – "truffa" rimanda qui. se stai cercando il reato del codice penale italiano, vedi truffa (ordinamento italiano). la frode o truffa è un comportamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

