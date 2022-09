Quello di sodio è un sale usato come conservante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di sodio è un sale usato come conservante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NITRATO

Significato/Curiosita : Quello di sodio e un sale usato come conservante

Idrossido di sodio con acido benzoico. è un conservante alimentare molto utilizzato, che viene indicato con la sigla e211. il benzoato di sodio, insieme...

Stronzio (sr(no3)2). nitrato di tallio (tlno3). nitrato di zinco (zn(no3)2). nell'analisi a umido si procede per riduzione dei nitrati a nitriti e successiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

