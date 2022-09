Quello fra opinioni comporta disaccordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello fra opinioni comporta disaccordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIVARIO

Significato/Curiosita : Quello fra opinioni comporta disaccordo

Senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate...

Il divario digitale (in inglese digital divide) è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

