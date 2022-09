Quello fiscale è un incasso per lo Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello fiscale è un incasso per lo Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GETTITO

Significato/Curiosita : Quello fiscale e un incasso per lo stato

Evasione fiscale, nell'ambito della scienza delle finanze, indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte di uno stato sul...

Per gettito fiscale, in scienza delle finanze e nel bilancio dello stato, si intende l'insieme delle entrate nell'erario di uno stato che derivano dall'imposizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con quello; fiscale; incasso; stato; A volte emerge quello di sopravvivenza; Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro; quello di sodio è un sale usato come conservante; quello fra opinioni comporta disaccordo; La separazione fiscale di un ramo d azienda; Quello di Al Capone avvenne per evasione fiscale ; Arcipelago caraibico noto paradiso fiscale ; Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta; Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso ; Entrata in denaro, incasso ; L incasso del commerciante; incasso , ricavato; Un cibo a cui è stato tolto il liquido di cottura; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello stato ; Lo stato di aggregazione dell aria; Lo stato di Salt Lake City; Cerca nelle Definizioni