Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da quello che cresce lungo il Nilo si fa il papiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUNCO

Significato/Curiosita : Da quello che cresce lungo il nilo si fa il papiro

Carta di papiro grazie alla coltivazione della pianta lungo le rive del fiume nilo. il più famoso centro commerciale per l'esportazione del papiro fu la...

La torre di porto giunco è una torre di avvistamento spagnola che si trova sul versante est del promontorio di capo carbonara, nel territorio di villasimius... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con quello; cresce; lungo; nilo; papiro; quello fiscale è un incasso per lo Stato; A volte emerge quello di sopravvivenza; quello di sodio è un sale usato come conservante; quello fra opinioni comporta disaccordo; La fanno cresce re i noiosi; Il cresce re... di frutta e verdura; Aiuta le piante a cresce re rigogliose; Una testa che cresce nell orto; Pesce azzurro dal becco lungo , sottile e a punta; di Taro, lungo la Cisa; lungo insaccato di maiale; Soste dei fedeli lungo la Via Crucis; David in Assassinio sul nilo ; Tipico uccello del nilo ; La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del nilo ; Era fertile dalla Mesopotamia alla valle del nilo ; Il papiro con formule magiche nei sarcofagi egizi; Cerca nelle Definizioni