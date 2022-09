Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COHERER

Differenti frequenze elettromagnetiche, essa verrà dispersa nel passaggio dal vuoto (o dall'aria) ad un altro mezzo. l'acqua e il vetro sono ottimi materiali...

Il coesore (in inglese coherer) è un dispositivo inventato dall'italiano temistocle calzecchi onesti, che, consentendo di rivelare il passaggio di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Il primo giorno lavorativo dopo Pasqua; Il primo è l indicativo; È periodico in un libro di primo Levi; primo Ministro britannico nella 2°guerra mondiale; Il rilevatore dei profumi; Un rilevatore a luce laser; Addetto al radiorilevatore di posizione e distanza; Nome di sonde spaziali statunitensi; Corrisponde a mille grammi; Lo sono le risposte di chi non vuol risponde re; Risponde ai giornalisti... al posto suo; Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina; Il piccolo forno a radiazioni elettromagnetiche ; In cosmologia, la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche ; Un corpo celeste che emette onde elettromagnetiche