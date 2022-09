Premier labourista britannico dal 1997 al 2007 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premier labourista britannico dal 1997 al 2007. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TONY BLAIR

Significato/Curiosita : Premier labourista britannico dal 1997 al 2007

Nel 1997 in periferia, con la costruzione di un nuovo stadio, il broadfield stadium, ora di proprietà del comune di crawley. nella stagione del 2007/2008...

Sir anthony charles lynton blair kg, detto tony (edimburgo, 6 maggio 1953) è un politico britannico. è stato primo ministro del regno unito dal 2 maggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Tony __, il Premier inglese dal 1997 al 2007 ;