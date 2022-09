Porta Pinocchio sulla cattiva strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta Pinocchio sulla cattiva strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUCIGNOLO

Significato/Curiosita : Porta pinocchio sulla cattiva strada

Dato come nome pinocchio («questo nome gli porterà fortuna. ho conosciuto una famiglia intera di pinocchi: pinocchio il padre, pinocchia la madre e pinocchi...

lucignolo è un personaggio immaginario del romanzo di carlo collodi, le avventure di pinocchio. storia di un burattino. lucignolo appare nel capitolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

lucignolo è un personaggio immaginario del romanzo di carlo collodi, le avventure di pinocchio. storia di un burattino. lucignolo appare nel capitolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con porta; pinocchio; sulla; cattiva; strada; Quello fra opinioni comporta disaccordo; Approvare il comporta mento di qualcuno; Armonia del porta mento; porta to a compimento; pinocchio lo schiaccia; Una fata nel libro di pinocchio ; Il Carlo autore di pinocchio ; A pinocchio fanno crescere il naso; Stabiliscono la latitudine di un punto sulla Terra; Un canapo sulla nave; Si affitta sulla spiaggia; Lo diedero a Gesù sulla croce; cattiva per il vate; Il viso che si fa a cattiva sorte; Una dea cattiva ; L __ cattiva non muore mai; Così è maggiormente nota l autostrada A35; Aiuta un artista a farsi strada ; Tipo di pavimentazione strada le; strada su cui si trova chi ha perso tutto;