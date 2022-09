Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PFENNIG

Significato/Curiosita : Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002

antico: ta a), una moneta di piccole dimensioni dal peso di circa 0,84 g e che costituiva la decima parte dello statere, la moneta in uso in grecia...

Lo pfennig (anche pfenning o pfennige, abbreviazione pf) è una vecchia moneta tedesca, esistita dal ix secolo fino all'introduzione dell'euro nel 2002... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

