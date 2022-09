La penisola dei golfi di Aden ed Oman - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La penisola dei golfi di Aden ed Oman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARABIA

Significato/Curiosita : La penisola dei golfi di aden ed oman

Della penisola del deccan. il mar arabico comunica tramite il golfo di oman e lo stretto di hormuz con il golfo persico e tramite il golfo di aden e lo...

Internazionale, arabia saudita ^ reale ambasciata dell'arabia saudita, su arabia-saudita.it. url consultato il 20 febbraio 2021. ^ tasse in arabia saudita ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

