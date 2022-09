Passare da un canale televisivo all altro ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare da un canale televisivo all altro ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZAPPING

Significato/Curiosita : Passare da un canale televisivo all altro ing

Quarta stagione della serie televisiva i cesaroni è stata trasmessa in italia dal 9 settembre al 21 dicembre 2010 su canale 5. diversamente dalle precedenti...

Stai cercando la trasmissione radiofonica, vedi zapping (programma radiofonico). la carrellata o zapping (termine inglese traducibile in italiano con scanalare)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con passare; canale; televisivo; altro; Fanno passare lapilli; Fecero passare i Romani sotto le forche caudine; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti; Sfiorato nel passare ; canale Mediaset che man da in onda film; Un canale d irrigazione; Liberare un canale da eventuali intoppi; L importante canale africano; Lo schermo del regista televisivo ; Michele, noto giornalista televisivo ; Programma televisivo in cui si conversa; Il Giancarlo conduttore televisivo ; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; altro nome delle tasse; Si rincara aggiungendo dell altro ; altro nome della nocciola;