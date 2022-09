Un ortaggio tipico della grigliata mista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ortaggio tipico della grigliata mista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZUCCHINA

Rimanda qui. se stai cercando il film, vedi fiori di zucca (film). la zucchina o zucchino (cucurbita pepo l.) è una specie di pianta appartenente alla famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con ortaggio; tipico; della; grigliata; mista; Un ortaggio ; ortaggio con le spine; ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla; ortaggio anemico; Coleottero dal tipico colore verde; Tessuto tipico per bandiere; tipico boccale per birra; I cetacei dal tipico dente; Prima della cottura di alcuni legumi e cereali; Una componente della pentola a pressione; Chi regna in sostituzione della persona designata; Torre della moschea; La grigliata mista tipica in Brasile e Argentina; Crostacei della grigliata mista; grigliata di carne tipica della cucina argentina; Può esserlo la grigliata ; Lo sostituisce il gommista ; Nuotatore da staffetta mista ; Cane di razza mista ; Il nome dell economista Tinbergen; Cerca nelle Definizioni