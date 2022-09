Oggetto di particolare favore divino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto di particolare favore divino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BENEDETTO

Significato/Curiosita : Oggetto di particolare favore divino

"divina", riferito alla commedia per via dei temi riguardanti il divino, fu usato per la prima volta da giovanni boccaccio nel trattatello in laude di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi benedetto (disambigua). benedetto è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con oggetto; particolare; favore; divino; oggetto devozionale; oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa; oggetto per fumatori; Fatto oggetto di eccessivi elogi; particolare sequenza di segmenti; Il regista di Una giornata particolare ; particolare disposizione a giudicare gli eventi; particolare , non scontato; Sfavore vole, non d accordo; Il favore che si chiede; favore volmente disposto; Caderci significa perdere favore e stima altrui; Nega l esistenza del divino ; Un teorico che professa l inesistenza del divino ; Il casato del divino Poeta; Dante fu detto II divino ; Cerca nelle Definizioni