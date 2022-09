L occidente di levante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L occidente di levante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONENTE

Significato/Curiosita : L occidente di levante

476, alla caduta dell'impero romano d'occidente, anche il borgo romano di ceula attraversò le vicende del levante ligure per poi venire incluso nell'impero...

Cercando la carica pontificia, ponente della congregazione del buon governo, vedi ponente del buon governo. il ponente, detto anche zefiro o espero, (nonostante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa; Un aulico tramonto o anche occidente ; L imperatore d occidente figlio di Teodosio; Romolo __, ultimo imperatore romano d occidente ; Gruppo politico poco rilevante ; Rilevante centro abitato non troppo grande; Spesa __, cioè irrilevante ; Sorge a levante ;