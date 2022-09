Il Marco dell urlo nella finale di Spagna 82 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marco dell urlo nella finale di Spagna 82. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TARDELLI

Significato/Curiosita : Il marco dell urlo nella finale di spagna 82

Nel 1982, è rimasta nella memoria collettiva l'esultanza con cui festeggiò la sua rete in finale alla germania ovest: "l'urlo di tardelli" è passato alla...

Su marco tardelli wikimedia commons contiene immagini o altri file su marco tardelli marco tardelli, su uefa.com, uefa. (en) marco tardelli, su national-football-teams... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

