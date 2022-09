Il Golfo che bagna Qatar, Oman e Kuwait - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Golfo che bagna Qatar, Oman e Kuwait. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERSICO

Significato/Curiosita : Il golfo che bagna qatar, oman e kuwait

Al-arabi), è un golfo dell'oceano indiano che bagna le coste di oman, emirati arabi uniti, arabia saudita, qatar, bahrain, kuwait, iraq e iran. il corpo idrico...

