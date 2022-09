Lo fanno sui rami le foglie al vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fanno sui rami le foglie al vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TREMANO

Significato/Curiosita : Lo fanno sui rami le foglie al vento

Il lato al vento. sul triangolo rosso campeggia in oro un emblema che raffigura tre fronde di ulivo. i due rami laterali, di quindici foglie ognuno, rappresentano...

Le stelle non tremano - supernovæ ^ fimi - classifiche - fimi, su fimi.it. url consultato il 22 ottobre 2015. (en) le stelle non tremano, su discogs, zink... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

