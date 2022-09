Esercita pressioni politiche per interessi privati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esercita pressioni politiche per interessi privati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOBBISTA

Significato/Curiosita : Esercita pressioni politiche per interessi privati

Pubblica amministrazione nei confronti dei privati e alla prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi privati, negli ultimi tempi è andato aprendosi...

Legge è ascoltare il lobbista a favore del provvedimento e quello contrario". si stima vi siano a bruxelles quindicimila lobbisti che difendono gli interessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con esercita; pressioni; politiche; interessi; privati; Chi lo esercita , cerca d essere irresistibile; esercita re una professione; In Italia esercita il potere esecutivo; esercita zione di artiglieria; Mancanze, depressioni ; La Suzanne musa di impressioni sti e pittrice; Edouard tra i grandi pittori impressioni sti; Il Manet, pittore pre-impressioni sta; Come I atteggiamento di chi propugna idee politiche radicalmente opposte; Accordo tra forze politiche contrapposte; La loro stanza è il luogo delle scelte politiche ; Chi promuove le proprie idee politiche ; I prospetti per calcolare gli interessi dei conti correnti; È composta da una quota capitale e da una quota interessi ; interessi ... sull albero; Vive degli interessi dei capitali investiti; Lo sono i cereali privati della parte esterna; La società dei trasporti privati via app; Si presenta per segnalare un dissidio tra privati ; privati della buccia; Cerca nelle Definizioni