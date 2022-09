Eliminare un blocco all interno di un tubo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eliminare un blocco all interno di un tubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STASARE

Significato/Curiosita : Eliminare un blocco all interno di un tubo

Cordati insieme. un tubo coassiale è costituito da un conduttore interno costituito da un filo unico di rame coassiale a un tubo di rame che funge da...

