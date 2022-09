Costruzioni non autorizzate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzioni non autorizzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABUSIVE

Significato/Curiosita : Costruzioni non autorizzate

Carattere religioso. i regolamenti per le costruzioni sono molto severi, al punto che le costruzioni non autorizzate vengono demolite. il tashichoedzong, uno...

Il principe abusivo è un film del 2013 diretto da alessandro siani. il film segna l'esordio alla regia di siani, che interpreta anche la parte del protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

