Chiodi... in cancelleria - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PUNTINE

Chiodi... in cancelleria

Della parte inferiore. la spina è, secondo la tradizione, uno dei sacri chiodi della croce di cristo e, anche se la leggenda stessa è stata più volte criticata...

Cercando il componente dell'impianto d'accensione, vedi accensione a puntine. la puntina è una sorta di spillo che si usa per attaccare provvisoriamente un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

