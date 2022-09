Chi regna in sostituzione della persona designata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi regna in sostituzione della persona designata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGGENTE

Significato/Curiosita : Chi regna in sostituzione della persona designata

Di persona fredda e inespressiva gatto di piombo espressione usata soprattutto per chi affonda in acqua non sapendo nuotare oppure riferita a chi è fisicamente...

Il titolo di capitano reggente è attribuito ai due capi dello stato della repubblica di san marino. i capitani reggenti sono sempre due, e hanno un mandato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

