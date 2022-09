Cerca di mettere la pallina in buca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cerca di mettere la pallina in buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLFISTA

Significato/Curiosita : Cerca di mettere la pallina in buca

Mette in buca direttamente dal bunker con un colpo da maestro lasciando tutti di stucco e vincendo spareggio e torneo. dopo avere regalato la pallina vincente...

Bastoni da golf, di forma, peso e dimensioni diverse. la vittoria va al golfista che termina le buche stabilite (generalmente 18) con il minor numero di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

