Campo di gara... per ranisti e dorsisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campo di gara... per ranisti e dorsisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISCINA

Significato/Curiosita : Campo di gara... per ranisti e dorsisti

Dolori alla schiena dopo lunghi anni di allenamenti, i ranisti possono avere dolori alle ginocchia, mentre dorsisti e liberisti possono sviluppare dolori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piscina (disambigua). una piscina è una vasca artificiale che, riempita d'acqua dolce o di mare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

