Beni pubblici destinati all uso dei cittadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beni pubblici destinati all uso dei cittadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEMANIO

Significato/Curiosita : Beni pubblici destinati all uso dei cittadini

Patrimonio, pubblico e privato, svolgendo funzioni di prevenzione e repressione dei reati, principalmente a carattere predatorio, commessi ai danni dei beni mobili...

Previsto dal codice civile art. 822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni (demanio necessario): il lido del mare, la spiaggia, le rade... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

Altre definizioni con beni; pubblici; destinati; cittadini; Proprietari di beni o animali; Ricchezze, beni ; L insieme dei beni dello Stato; Studia gli scambi di beni e denaro; Stampato pubblici tario; Partenza e termine dei mezzi pubblici ; pubblici tà televisiva; Speciali monete usate per i telefoni pubblici ; I figli destinati ad entrare nell esercito; I marinai destinati a prua; I sogni destinati a crollare; Luoghi comuni destinati al riposo notturno; Udinesi e Duinesi sono cittadini del Friuli Venezia Giulia; I concittadini della Vezzali; I cittadini che governò Pericle; cittadini del Friuli;