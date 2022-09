Attrezzo per lubrificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo per lubrificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLIATORE

Significato/Curiosita : Attrezzo per lubrificare

Solitamente "fatte" o ad olio che ha il solo compito di lubrificare o ad acqua che oltre a lubrificare ha il compito di trattenere parte della limatura di...

Automatiche (a depressione) e lubrificazione "a perdere" (cioè con un oliatore che prelevava l'olio da un serbatoio immergendo delle camme, lo distribuiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

