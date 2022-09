C è anche quello nautico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quello nautico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : C e anche quello nautico

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 3 settembre 2022

