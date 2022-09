Il Walter ex sindaco di Roma, scrittore e regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Walter ex sindaco di Roma, scrittore e regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELTRONI

Significato/Curiosita : Il walter ex sindaco di roma, scrittore e regista

walter veltroni (roma, 3 luglio 1955) è un politico, giornalista, scrittore e regista italiano. eletto sindaco di roma una prima volta nel 2001 è stato...

