Vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALBARELLO

Significato/Curiosita : Vaso di ceramica anticamente d uso farmaceutico

Il museo regionale della ceramica di deruta è il più antico museo italiano per la ceramica. la sua fondazione risale al 1898 grazie al notaio derutese...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi albarello (disambigua). con il termine albarello o alberello si indica un recipiente usato nelle antiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con vaso; ceramica; anticamente; farmaceutico; Uno dei più celebri invaso ri barbari; Panciuto vaso di coccio; vaso di coccio senza piedi, con due manici; I complici degli invaso ri; Teglia di vetro o ceramica adatta al forno; Una ceramica ... di un isola delle Baleari; Può diventare ceramica ; Quello verniciato è simile alla ceramica ; anticamente portava la sposa a casa dello sposo; Andata anticamente ; La abitavano anticamente i siciliani; Accostamento di parole semanticamente simili; Prodotto farmaceutico ; Preparato farmaceutico semisolido; Istituto farmaceutico ; Medicina o preparato farmaceutico per uso locale; Cerca nelle Definizioni