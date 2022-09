L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ABOMASO

Significato/Curiosita : L ultima cavita dello stomaco dei ruminanti

Visceri (intestino, stomaco, fegato, pancreas e reni). la regione occupata dall'addome è chiamata cavità addominale, ed è la più ampia cavità dell'organismo...

L'abomaso [pron. abomàso] è l'organo che nel complesso dello stomaco concamerato dei ruminanti ne costituisce lo stomaco ghiandolare. esso viene colloquialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con ultima; cavità; dello; stomaco; ruminanti; L ultima e la prima di ventuno; Sono la settima e ultima in graduatoria; Presero parte all ultima Cena; La ha allenata nell ultima stagione Simone Inzaghi; Piega degli strati rocciosi con la concavità rivolta verso l alto; cavità in cui si trova il pelo: __ pilifero; cavità della pipa dove brucia il tabacco; Una cavità polmonare; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato; L inizio dello shopping; A chi ne ha poco si dà dello sciocco; La botta dello scontro; Deve riempire lo stomaco ; Provoca bruciori di stomaco ; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Relativo allo stomaco ; La masticano e rimasticano tutti i ruminanti ; Grandi ruminanti delle regioni nordiche; ruminanti delle regioni nordiche; Grossi ruminanti selvatici; Cerca nelle Definizioni