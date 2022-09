Taglia e vende carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taglia e vende carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MACELLAIO

Significato/Curiosita : Taglia e vende carne

La porchetta di ariccia è un tipo di porchetta, un piatto a base di carne di maiale cotta, tipica del comune di ariccia, in provincia di roma. dal 14...

Di macellaio è beccaio, parola in uso nell'italiano medievale, derivata da "becco", nome alternativo del caprone. la professionalità del macellaio è caratteristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

