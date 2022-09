Lo Stato che ha per capitale Teheran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato che ha per capitale Teheran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : Lo stato che ha per capitale teheran

Altri significati, vedi teheran (disambigua). teheran (afi: /tee'ran/; scritto anche tehran, in persiano) è la capitale dell'iran. situata nel nord...

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con stato; capitale; teheran; Restato o avanzato; stato con a capo un sovrano; Uno stato ... in Germania; Tesoro dello stato ; Quello degli Stati Uniti che ha per capitale Des Moines; La capitale vicina alla Grande Muraglia; Fu capitale della RFT; Può essere di gola... o capitale ; I confini di teheran ; Le Asiatiche di teheran ; Lo è un nativo di teheran ; Una nativa di teheran ; Cerca nelle Definizioni