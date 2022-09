Stabilirsi in un luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilirsi in un luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DOMICILIARSI

Significato/Curiosita : Stabilirsi in un luogo

Atamante fu bandito dalla beozia e così seguì un oracolo che gli disse di vagare fino a stabilirsi in un luogo abitato da bestie selvagge e lì, dopo che dei...

Demorar = "ritardare", "esitare" ("dimorare" si dice habitar, residir, domiciliarse) embarazada = “incinta” ("imbarazzata" si dice avergonzada) equipaje... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

