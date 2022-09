Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadra di calcio che vinse lo scudetto nel 1970. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In cui la squadra si spostò allo stadio amsicora. fu in questa struttura che il cagliari, nella stagione 1969-1970, vinse lo storico scudetto. erano stati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cagliari (disambigua). cagliari (afi: /'kaari/ ascolta[·info]; casteddu in sardo, [kas'teu])...