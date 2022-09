Sottili lamine da falegmami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottili lamine da falegmami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RASIERE

La rasiera (in latino rutellum) è un attrezzo ricavato da una lamina di acciaio di spessore fino a 2/3mm al massimo affilato sui bordi, che si utilizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

