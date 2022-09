Somiglia allo struzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somiglia allo struzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : EMU

Significato/Curiosita : Somiglia allo struzzo

Stevenson-hamilton ha segnalato un attacco di caracal su una femmina adulta di struzzo rannicchiata sul suo nido. il felide l'ha uccisa con un morso al collo...

La guerra degli emù (nota anche come grande guerra degli emù) fu un'operazione militare contro la fauna selvatica nociva svoltasi in australia durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

