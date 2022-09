Scelte tramite votazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scelte tramite votazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELETTE

Sementi elette è la definizione di alcune cultivar di frumento ottenute da nazareno strampelli a partire dal 1905 e che furono largamente introdotte in...

Altre definizioni con scelte; tramite; votazione; La loro stanza è il luogo delle scelte politiche; scelte tra due alternative contrastanti; Selezioni, scelte ; Le scelte fra più candidati; Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa; Puliti tramite l acqua; Sollevato tramite carrucola; Uno studio tramite scomposizione delle parti; votazione non anonima; Designata per votazione ; Nominato con votazione ; Scelta con votazione ; Cerca nelle Definizioni