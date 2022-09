Un riconoscimento... pendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riconoscimento... pendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEDAGLIA

Significato/Curiosita : Un riconoscimento... pendente

Di corsa e, illuminando la stanza, vedono che si tratta di un'alga pendente da un gancio fissato sul soffitto, ma immediatamente si accorgono anche dell'assenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi medaglia (disambigua). la medaglia, in numismatica, si differenzia dalla moneta, a cui è molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con riconoscimento; pendente; Degno di riconoscimento per le sue qualità; Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori; Quello poetico è un grande riconoscimento ; riconoscimento per studenti meritevoli; pendente a Pisa; Lo rese indipendente Eamon De Valera; Ha nel proprio organico almeno un dipendente subordinato; Remunerazione di un dipendente a fine mese; Cerca nelle Definizioni