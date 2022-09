C è quella epizootica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella epizootica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AFTA

Significato/Curiosita : C e quella epizootica

L'afta epizootica è una malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti e dei suini; prende il nome dalle lesioni ulcerose che lascia in bocca e nelle...

Free trade area, vedi area di libero scambio dell'asean. viene definita afta una dolorosa ulcera all'interno della cavità orale causata da una rottura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con quella; epizootica; Nel calcio c è quella di fondo; quella del suolo pubblico prevede una concessione; Nei luna park c è quella panoramica; C è anche quella d urto; Cè quella epizootica ; Cerca nelle Definizioni