Si fa quando si desidera fare piazza pulita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa quando si desidera fare piazza pulita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REPULISTI

Significato/Curiosita : Si fa quando si desidera fare piazza pulita

Giornalista aveva commesso qualche anno prima, quando era stato scoperto, in un momento di distrazione, a fare pesanti apprezzamenti verso la giornalista...

Vista dell'organico il presidente thohir — già fautore di un corposo repulisti nella dirigenza — dovette fare i conti con l'addio dello «zoccolo duro»... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

