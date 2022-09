Propria della penisola con il Portogallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propria della penisola con il Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IBERICA

Significato/Curiosita : Propria della penisola con il portogallo

penisola nel suo insieme. i confini della penisola iberica sono vasti. a nord confina con l’oceano atlantico. a est confina con la francia e con il mar...

Península ibèrica mirandese: península eibérica basco: iberiar penintsula gallego: península ibérica aranese: peninsula iberica penisola ibèrica, in sapere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

Altre definizioni con propria; della; penisola; portogallo; propria della genitrice; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; Tirati fuori di tasca propria ; Chi copiando si appropria di un opera altrui; Torre della moschea; Località della val Gardena famosa per i legni intagliati; C è quella della ragione; Centro della capitale; Antica popolazione della penisola ispanica; Ebrei della penisola iberica; Grande penisola dell Asia; La penisola della Spagna; La nuova competizione europea di calcio vinta nel 2019 dal portogallo ; La penisola di Spagna e portogallo ; Crostacei tipici della Galizia e del portogallo ; Abitavano il portogallo ai tempi di Roma antica; Cerca nelle Definizioni