Precisa nei contorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precisa nei contorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NITIDA

Significato/Curiosita : Precisa nei contorni

I tentativi della giurisprudenza e dottrina di delineare in modo preciso i contorni del reato, le norme che lo prevedono hanno sempre sollevato notevoli...

Fedele all'originale (dove i dialoghi sono con una qualità della voce più nitida e cristallina, isolata dai rumori circostanti) e di conseguenza il tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 2 settembre 2022

