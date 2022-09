Piante per bachicoltori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante per bachicoltori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GELSI

Significato/Curiosita : Piante per bachicoltori

Fino agli inizi del 1900 i contadini si trasformavano in bachicoltori nel periodo primaverile, per riuscire a integrare le loro magre entrate economiche...

Comprende alberi o arbusti da frutto di taglia media, comunemente chiamati gelsi. il nome generico morus viene dal latino morus, parola mediterranea attestata...

